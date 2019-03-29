عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

الملك سلمان يتسلم من الرئيس السبسي أعلى وسام تونسي

المصدر: العربية.نت
الملك سلمان يتسلم من الرئيس التونسي أعلى وسام تونسي
رابط مختصر

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، أعلى وسام في الجمهورية "الصنف الأكبر من وسام الجمهورية"، كما سلم الملك للرئيس التونسي قلادة الملك عبدالعزيز.

وتوجت القمة السعودية التونسية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، عقدا في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين قصر قرطاج، كان في استقباله الرئيس التونسي، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

كلمات دالّة

#الملك سلمان, #الرئيس السبسي, #السعودية, #تونس

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة