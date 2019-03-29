شراكات اقتصادية تنطلق اليوم بقمة سعودية تونسية

سيجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الجمعة، خلال زيارته الرسمية لتونس، والتي بدأت أمس الخميس، مباحثات مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشمل ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، وكذلك سيجري توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة التونسية تأتي في وقت تشهد فيه تونس تحضيرات مكثفة لاستضافة اجتماعات القمة العربية يوم الأحد المقبل.

العاهل السعودي يرأس وفد المملكة للقمتين، العربية والسعودية التونسية، التي أكدت مصادر دبلوماسية أنها ستشهد عقد شراكات اقتصادية وإطلاق حزمة من المشروعات المشتركة بين السعودية وتونس إضافة لبحث ملفات سياسية واقتصادية وأمنية.

أما القمة العربية التي تنعقد في دورتها العادية الثلاثين، فتتزامن مع تحديات غير مسبوقة يشهدها العالم العربي.

فهي تعقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

وتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار الحراكين الشعبيين في السودان والجزائر، وتواصل تجاوزات الحوثيين في اليمن، والاضطرابات الأمنية المستمرة في ليبيا.

ملفات شائكة على طاولة الزعماء العرب في قمة تونس التي يأمل الشارع العربي أن تخرج بقرارات ترسي دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.