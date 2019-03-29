فنان العرب عن داليا مبارك: "عروس المسرح"

نالت الفنانة السعودية، داليا مبارك، إعجاب الجمهور بمشاركتها الأخيرة في أوبريت "مملكة الحب والسلام"، في حفل رؤية وزارة الثقافة بالرياض. وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى لداليا في المحافل الوطنية الرسمية وبمثابة ولادة حقيقية لصوت نسائي سعودي واعد يحتاج الفرصة في المناسبات الكبيرة.

وعزا المتابعون إلى أن الأوبريت، الذي كتب كلماته الأمير بدر بن عبدالمحسن، ولحنه خالد الشيخ وعصام كمال، ووزعه موسيقياً ميشال فاضل، نجح في إظهار الفنانين المشاركين بشخصية أخرى على المسرح، كما مزج بإحساس عال بين الموسيقى والألحان الشرقية والغربية وأظهر أصواتهم وهي تتشكل بألوان جديدة.

من جهتها، نشرت داليا عبر حسابها في إنستغرام إشادة اقتنصتها من فنان العرب، محمد عبده، الذي وصفها بعد الحفل بـ"عروس المسرح"، وأثنى على إبداعها، متمنياً لها التوفيق والاستمرارية.

وشكرت داليا وزارة الثقافة على هذه اللفتة، قائلة: "شكراً لوزارة الثقافة على منحي هذا الشرف الكبير، كأول عنصر نسائي يشارك في حفل رسمي بين كوكبة فناني السعودية".

واحتفى بها الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وحصلت على إطراء واسع ومستحق.