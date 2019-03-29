مركز الملك فهد الثقافي مقر لفرقتي المسرح والموسيقى

أعلن وزير الثقافة السعودي، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الخميس، عن اختيار مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مقراً للفرقة الوطنية للمسرح والفرقة الوطنية للموسيقى، التي تم الإعلان عنهما ضمن مبادرات وزارة الثقافة الأربعاء في حفل تدشين رؤية وتوجهات الوزارة.

وقال بن فرحان بهذه المناسبة إن "اختيار مركز الملك فهد مقراً للفرقة الوطنية للمسرح والفرقة الوطنية للموسيقى، يأتي انطلاقاً من حرصنا على تسخير جميع الإمكانات التي تسهل من تأسيس الفرقتين بشكل يرضي جمهور ورواد المسرح السعودي ومحبي الموسيقى، واستغلال ما يتضمنه المركز من إمكانات متعددة تساعد على تقديم فنون الإبداع وتمكّن المبدعين والمهتمين بهذا اللون الثقافي العريق".

يذكر أن الفرقة الوطنية للمسرح والفرقة الوطنية للموسيقى من أولى المبادرات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف تعزيز المشهد الثقافي السعودي وتمكينه والنهوض به بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.