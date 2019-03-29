الملك سلمان والرئيس السبسي يطلقان 3 مشروعات في تونس

أطلق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، اليوم، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، 3 مشروعات بالجمهورية التونسية.

فقد أزاحا الستار عن لوحة مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان.

بعد ذلك، شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً له الرئيس محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وتوجت القمة السعودية التونسية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، عقدا في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اليوم، اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين قصر قرطاج، كان في استقباله الرئيس التونسي، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.