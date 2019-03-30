الملك سلمان يبحث مع الشاهد أوجه التعاون بين السعودية وتونس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم في مقر إقامته في تونس، دولة رئيس وزراء الجمهورية التونسية يوسف الشاهد.

ورحب رئيس الوزراء التونسي بخادم الحرمين الشريفين في تونس، عاداً هذه الزيارة تاريخية، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين سعادته بزيارة تونس، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

عقب ذلك، جرى بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، عقدا في قصر قرطاج بالعاصمة تونس اجتماعاً ثنائياً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين قصر قرطاج، كان في استقباله الرئيس التونسي، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتم خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.