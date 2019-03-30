خادم الحرمين يستقبل وزير الشؤون الدينية التونسي ورئيس مجلس النواب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بتونس، مساء الجمعة، وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية أحمد عظوم، يرافقه إمام جامع الزيتونة الشيخ هشام بن محمود، وإمام جامع عقبة بن نافع الشيخ الطيب الغزي، وإمام جامع مالك بن أنس الشيخ عفيف الصبابطي، وإمام جامع الملك عبدالعزيز الشيخ إسماعيل بن عباس ينبوعي.

وأبدى وزير الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية والأئمة سعادتهم بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلادهم، معربين عن بالغ شكرهم للملك سلمان على دعمه ترميم جامع عقبة بن نافع، والمدينة العتيقة بالقيروان، وكذلك ترميم جامع الزيتونة المعمور.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الدكتور محمد الناصر.

وجرى خلال الاستقبال الحديث عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأبرز مجالات التعاون بين مجلس الشورى، ومجلس نواب الشعب.