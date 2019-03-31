السعودية.. مشاهد تخطف الأبصار وتجسد جمال الطبيعة

جسد مصور سعودي جماليات جبال جازان ومحافظة هروب والريث والجبل الأسود، عبر مشاهد تخطف الأبصار، نظير ما تملكه تلك المواقع من طبيعة خلابة، وأجواء ساحرة.

المصور مصطفى الصهلولي، التقط عبر إبداعاته الفوتوغرافية باستخدام طائرة "درون" بالإضافة إلى الكاميرات الرقمية الاحترافية، تلك المشاهد، لينشرها في مقاطع فيديو على قناة يوتيوب ووسائل التواصل المختلفة، حيث وجدت أصداء واسعة من الإعجاب والإشادة.

وقال في حديثه إلى "العربية.نت" إنه هاوٍ وعاشق لتصوير المناظر الجمالية، وتوثيق الطبيعة الجبلية، مبيناً أن "منصات التواصل الاجتماعية هي وسيلتي للنشر، والتي يتابعها دائما عشاق الطبيعة والأماكن الجميلة، وأطمح أن تصل أعمالي التصويرية إلى العالمية".



وأوضح الصهلولي أن "منطقة جازان تعتبر ثاني أصغر منطقة بالمملكة بمساحة 11.671كم مربع، وتتميز بكثرة تضاريسها واختلاف مناخها، فهي المنطقة الوحيدة في السعودية التي تتميز بوجود جبال وسهول وجزر، وتكمن الطبيعة الساحرة في جبال فيفاء وبلغازي وبني مالك وهروب والريث والعارضة، حيث تحتضن غطاء نباتيا يكسو أوديتها ومرتفعاتها المتشحة بالضباب والغيوم".