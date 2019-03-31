ساعة الأرض تطفئ أنوار البلديات والطرق في السعودية

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع "ساعة الأرض"، إذ أطفأت الإنارة الخارجية لمبانيها في مختلف مناطق المملكة بدءاً من الساعة الثامنة ونصف مساء السبت ولمدة 60 دقيقة، في حدث عالمي كبير يشارك فيه الملايين حول العالم.

وشاركت الأمانات والبلديات التابعة لها أيضاً بإطفاء أضواء مبانيها، إضافة إلى أنوار الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والطرقات الواقعة تحت إشرافها.

وتعد "ساعة الأرض" حدثاً عالمياً ينظمه الصندوق العالمي للطبيعية بشكل سنوي عبر إطفاء أنوار الشركات والمنازل والمنظمات لمدة ساعة تبدأ من الثامنة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء في السبت الأخير من شهر آذار/ مارس، لجذب الانتباه إلى استهلاك الطاقة وآثارها البيئية الكبيرة.

وتهدف "ساعة الأرض" إلى رفع الوعي بخطر التغير المناخي، ويتم من خلاله تشجيع الأفراد والمؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية، للإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، للحفاظ على حق الأجيال في المستقبل.