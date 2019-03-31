شاهد شلالات جبال علقان وأجواء تسر الناظرين في تبوك

بثت عدة مواقع مهتمة بالأمطار والطقس على "تويتر"، مشاهد لسيول وأمطار علقان شمال غرب منطقة تبوك، وشكّل جريان السيول والشلالات مشاهد خلابة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وثق عضو فريق "عواصف تبوك" للطقس، نصار العنزي، لقطات للأمطار والأجواء اللطيفة في جبال علقان، وكانت المناظر غاية في الجمال.

من جهته، قال أحد المهتمين بأحوال الطقس، ناصر الحويطي، لـ"العربية.نت"، إن جبال علقان شهدت مساء السبت أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة، مبينا أنه يتوقع مساء الأحد أن يكون المطر مصحوباً بالثلوج على جبال علقان اللوز والظهر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا، الأحد، أنه تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وكذلك على منطقتي الشرقية والرياض.

وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.