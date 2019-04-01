السعودية.. تعيين هند الزاهد وكيلة لوزارة الخدمة المدنية

عين وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، الاثنين، هند بنت خالد الزاهد وكيلة لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة؛ حيث يحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد إحدى المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتُعد هند الزاهد الحاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 18 عاماً في المجال الإداري شغلت فيها عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عملها مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية.

كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء، وهي عضو مجلس مديري شركة مطارات الدمام.