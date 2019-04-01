هذه قصة 4 طائرات "هوك" صنعها شباب سعوديون

مبادرة سعودية بريطانية انطلقت في سبتمبر/أيلول 2017، لتجميع وتصنيع 22 طائرة من نوع "هوك" الحربية، عبر مشروع مشترك، 70% منه بأياد عاملة سعودية، و30% بريطانيون، حيث أنهى الفريق صناعة 4 طائرات في إنجاز متميز.

ولأول مرة شارك سعوديون في تصنيع وتجميع أول طائرة نفاثة من نوع هوك التدريبية، وتصنيع عدد من أجزائها داخل السعودية، وذلك ضمن مبادرات توطين ونقل التقنية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية والتي تُعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030، حيث دشن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، أول تلك الطائرات لتحلق في السماء بكفاءة عالية.

إلى ذلك، تهدف المبادرة لصناعة وتجميع 22 طائرة هوك، على أن يتم تجميع وتصنيع آخر طائرة في هذه المبادرة بأيادٍ سعودية 100%، والمتوقع إنجازها في العام القادم 2020.

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن تجربة أول طائرة، والتقى عدداً من المهندسين السعوديين مهنئاً لهم على هذا الإنجاز، ومباركاً العمل بانطلاق أول طائرة في أجواء السعودية.