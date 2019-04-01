ولي العهد يدشن أول طائرة تدريب "هوك" تم تجميعها محلياً

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأحد، أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيادي أبناء السعودية، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

واطلع الأمير محمد بن سلمان على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية، حيث يعمل أكثر من 70% من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم لأكثر من سنتين على أيدي خبرات عالمية، تأتي في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية والتي تُعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030.‎

وقام ولي العهد بسحب مجسم لمقود الطائرة حيث أزاح الستار عن الطائرة، كما قام بالتوقيع على مقدمة الطائرة.

وتوجه ولي العهد إلى منصة عرض إقلاع الطائرة، حيث استأذن قائد الطائرة من الأمير محمد بن سلمان عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بالإقلاع، ووجهه سموه بالإقلاع، قائلاً: بسم الله، وعلى بركة الله، حلّق فوق أغلى أرض.

وقد أشرف البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة (BAE SYSTEMS ) - بي أيه إي سيستمز - على تدريب الشباب السعودي بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.