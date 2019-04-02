9 وزراء سعوديين في العراق.. الأربعاء

تنطلق، الأربعاء، فعاليات اجتماعات بين المجلس التنسيقي السعودي العراقي في بغداد، ومن المقرر أن تستمر يومين، بحضور عدد من رجال الأعمال بين الجانبين.

وستشهد الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، ومناقشة عدد من النقاط، منها مخرجات اللجان الفرعية ومستجدات وأولويات المرحلة المقبلة.

هذا وسيتكون الوفد السعودي من 100 شخصية، بينهم 9 وزراء، وكذلك وكلاء وزراء ومديرون عامون ورجال أعمال.

ويرأس الوفد السعودي، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار.

هذا وأكد عبد العزيز الشمري، سفير السعودية لدى العراق، تطور العلاقات بشكل كبير بين الرياض وبغداد، مشيرا إلى تخصيص السعودية مليار ونصف المليار دولار لإعمار المناطق التي طرد منها تنظيم داعش، والمناطق التي تأخرت فيها التنمية بسبب الأزمة الاقتصادية في العراق.