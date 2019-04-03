خادم الحرمين يبحث مع ملك البحرين آفاق التعاون والتنسيق

عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لقاءً في قصر الضيافة بمملكة البحرين، الأربعاء.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

ووصل الملك سلمان، بعد ظهر الأربعاء، إلى البحرين في زيارة رسمية استجابة لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وغادر خادم الحرمين الشريفين مملكة البحرين، عقب زيارة رسمية استجابة لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وإثر مغادرته، بعث الملك سلمان برقية شكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة فيما يلي نصها :

"صاحب الجلالة الأخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

ملك مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدّم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك .. لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة.

ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة ، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،،

أخوكم

خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية"