أهالي تبوك يحتفون بالزائر الأبيض على طريقتهم

شكلت الثلوج المتساقطة على جبال اللوز في منطقة تبوك منظراً طبيعياً ممتعاً، عكس جمال الطبيعة البيضاء، وسط ترحيب أهالي تبوك.

واتجهت أنظار محبي الزائر الأبيض لمرتفعات جبال اللوز، التي شهدت غطاءً من الثلوج. وجذبت تلك المناطر البيضاء الأهالي والزوار لتجربة العيش في المناطق الثلجية والاستمتاع بها.

وأشار المواطن فهد عودة السحيمي إلى أنه من عشاق المناظر الثلجية، فما إن علم بتساقط الثلوج صعد إلى جبال اللوز وتناول القهوة العربية هناك، للاستمتاع بالكشتة الثلجية وقضاء المتعة الحقيقية مع كريات الثلج.

كما قال نايف فضل أبو سالم إنه بعد تسافط الثلوج على جبال اللوز اتجه فوراً للاستمتاع بالأجواء الثلجية، مبيناً أن هذه فرصة لممارسة التزلج وملامسة الثلوج بيديه.

كذلك أوضح محمد الشمري أن العديد من أهالي تبوك خرجوا لمشاهدة المناظر الخلابة التي رسمتها الثلوج التي تساقطت على قمم جبال اللوز، مشيراً إلى أنه قدم منذ الصباح الباكر لتوثيق هذه المناظر كفرحة ينتظر تصويرها كل عام.