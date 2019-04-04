ماذا قال وزير الثقافة السعودي حين زيارته آثارا ببغداد؟

قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي: "تمتاز بغداد بالعديد من المعالم الثقافية والأثرية، التي خلّدها التاريخ كرموز ثقافية بالغة الأهمية، حيث تعد بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي في العالم العربي"، جاء ذلك خلال جولته اليوم، برفقة وزير الثقافة والسياحة العراقي الدكتور عبدالأمير الحمداني، لعدد من المناطق التاريخية والثقافية في العاصمة العراقية بغداد.

حيث تجوّل وزير الثقافة في شارع المتنبي، والقشلة "مقر الحكومة القديمة"، كما زار القصر العباسي، وبيت الوالي، إضافة إلى النصب التذكاري للشاعر أبي الطيب المتنبي، وبيت الملك غازي، ومنطقة الميدان.

في حين نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حديث وزير الأمير بدر عن اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، بقوله: "أسهم المجلس في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على كافة الأصعدة، وفي تعزيز التواصل الثقافي بيننا، وستسعى وزارة الثقافة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الثقافي مع دول أخرى، أحد أهم أولويات وتوجهات الوزارة."

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الثقافة إلى جمهورية العراق الشقيقة ضمن وفد المجلس التنسيقي السعودي العراقي.