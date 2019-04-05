طفل سعودي اعتاد تنظيف الشاطئ.. والسبب

طفل سعودي يبلغ من العمر 14 عاماً، عشق الشاطئ وسماع صوت الأمواج، حتى أصبح من رواد البحر والجلوس على رمال الماء المالحة في شاطئ تاروت شرق السعودية.

هذا العشق الذي سكن قلب الطفل "شهيد حلمي العلق" تحول إلى حرص كبير على نظافة هذا الشاطئ، حتى أضحى يستاء بشكل كبير من تصرفات بعض المرتادين من رمي الأوساخ وعلب البلاستيك وغيرها الكثير.

لم يتحمل "شهيد" التصرفات اللاواعية من قبل البعض والتي تقتل جمال البيئة البحرية من وجهة نظره، أخذ كيس القمامة ولبس القفازات، وبدأ يجوب شاطئ تاروت بنفسه، ويلتقط الأوساخ ويقوم بعملية تنظيف ما يستطيع، في مبادرة شخصية نابعة من حرص وحب للبيئة.

وفي تفاصيل رحلة مبادرة "شهيد" لنظافة الشاطئ، كان يرتاد البحر كعادته مع أخيه الأكبر، وفي المرة الأخيرة عبّر له الأخ الأكبر عن رغبته بتنظيف المكان، وإزالة ما يعلق بشجر المجروف.

قابل شهيد تلك الفكرة بالترحاب، وعاد وكان في نيته العودة ثانية لزيارة المكان في اليوم التالي لتنفيذها حتى ولو كان أخوه بعيدا عنه في الجامعة.

وقال شهيد: "هذا الشاطئ يستقبل الكثير من الزوار خصوصاً في شهر رمضان المبارك بين فترتي الصباح الباكر، وقبيل أذان المغرب، فهو شاطئ طبيعي ومنبسط وذو رملة جميلة، ولكن تنقصه سلال المهملات، وحاويات النظافة، وتكثر في المكان الكثير من المخلفات والبلاستيكيات وبقايا الطعام، وهذا ما يشوه المكان".

وأراد شهيد أن يوصل رسالته بأن تبدأ بالتوعية من البيت، ثم الأصدقاء، حتى يشعر المجتمع أن كل من حواليه يتقبلون هذه الفكرة ويشجعونه عليها، وأن المعارضة للحفاظ على البيئة والاهتمام بها هو غير مقبول ومرفوض من المجتمع".