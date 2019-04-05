وزير الثقافة السعودي يزور معالم بغداد التاريخية

زار الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، الخميس، برفقة وزير الثقافة والسياحة العراقي عبدالأمير الحمداني، مناطق تاريخية وثقافية في العاصمة العراقية بغداد.

وتجوّل وزير الثقافة في شارع المتنبي، والقشلة "مقر الحكومة القديمة"، كما زار القصر العباسي، وبيت الوالي، إضافة إلى النصب التذكاري للشاعر أبي الطيب المتنبي، وبيت الملك غازي، ومنطقة الميدان.

وقال بهذه المناسبة: "تمتاز بغداد بالعديد من المعالم الثقافية والأثرية، التي خلّدها التاريخ كرموز ثقافية بالغة الأهمية، حيث تعد بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي في العالم العربي."

وعن اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، قال: "أسهم المجلس في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة على كافة الأصعدة، وفي تعزيز التواصل الثقافي بيننا، وستسعى وزارة الثقافة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الثقافي مع دول أخرى، إحدى أهم أولويات وتوجهات الوزارة."

جاء ذلك خلال زيارة وزير الثقافة إلى العراق ضمن وفد المجلس التنسيقي السعودي العراقي.