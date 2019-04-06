فيديو يحبس الأنفاس.. شاب سعودي على قمة جبل شاهق

لأسباب لا يعلمها أحد، تم حجب حساب المصور السعودي، فرحان سعود الشمري، لمدة أسبوع، بعد نشره مقطع فيديو قام بتصويره عبر خاصية التصوير الجوي بالدرونز لجبل غرب مدينة حائل، في مشهد يجسد وقوف زميله على قمة صخرة على الجبل ذاته.

وفي حديث الشمري لـ"العربية.نت" قال: "لفت انتباهي جمال التكوينات الصخرية النادرة والعجيبة، حينها قمت بتصويرها من أعلى للفت أنظار العالم إلى هذه المعالم وجمالها الفريد في صحراء الجزيرة العربية، مما لا يعرفه أو يتخيله الكثيرون".

وأضاف: "التصوير كان بمشاركة صديقي حجي الشلاقي، الذي قام بتسلق الجبل خلال 3 دقائق مجرد ما قمت بطرح الفكرة عليه، فهو متمرس على رياضة صعود الجبال والقمم وخبير في التسلق، وحاصل على شهادة معتمدة في التسلق والإنقاذ، ولعل خطورة تسلقه هي وراء سبب حجب حسابي".

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي تلك المشاهد، نظرا لصعوبة الوقوف على القمة وصغر المساحة ولتي لا تتجاوز قدما، وقد جسدت تلك المشاهد روعة المكان وطبيعة الجبال الجميلة في حائل.

وتابع الشمري: "أنا من هواة التصوير بكافة أشكاله وأنواعه، ولعل تصوير الطبيعة وجمالها وروعتها هو الأكثر اهتماماً، لأنه يُعرف المجتمع بهذه الكنوز، وقد شاركت بصور طبيعية في العديد من المعارض".

وشدد على أن الموقع الذي قام بتصويره لا توجد به أي مخاطرة، بل يعتبر فنا مميزا في التصوير، كما أن جبال المسمى والخطام والخرم وعرنان تحتاج لحملة إعلامية سياحية للحديث عن جمالها، والتي تضم نقوشا ورسومات تعود لأكثر من 10 آلاف سنة.

وأشار المتسلق حجي الشلاقي إلى أن الفكرة راقت له نظراً لحبه تسلق الجبال، ولم تكن هناك صعوبة سوى شدة الهواء وارتداء الثوب والشماغ فوق هذه القمة -بحسب تعبيره- ، فوجود عنصر بشري في المكان كان هو الفكرة الرئيسية التي يريد أن يحققها وسط جبال حائل المعروفة بجمالها وروعتها.

وقال: "الصعود إلى قمة الجبال يعلم الإنسان العديد من المهارات، منها الإرادة والعزيمة والصبر والتروي، فهناك من السعوديين ما يكون ابن بيئته ويعرف الجبل ويتربى بين الجبال، ويعرف كيف يتعامل معها، لا سيما مع التدريب الذي يعتمد على الارتقاء ومواجهة الصعاب وحساب الخطوات في الطلوع والنزول".