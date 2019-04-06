وفاة متطوع سعودي كان يبحث عن طفل سقط بوادي الحائر

قضى متطوع سعودي أثناء مشاركته بعمليات الغوص في وادي الحائر بالعاصمة الرياض للبحث عن طفل سقط في الوادي مساء الجمعة.

وأصاب الحزن أصدقاء الغواص، ريان العيتاني، عضو فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي عرف بسماحة أخلاقه وعدم تأخره في مثل هذه المواقف التطوعية الصعبة، بحسب زملائه.

في حين نعى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي الغواص عيتاني، وكتب: "مدني ‎#الرياض ينعى المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، نسأل الله أن يقبله شهيداً وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

إلى ذلك لا يزال الدفاع المدني بصحبة عدد من فرق التطوع يواصل البحث عن الطفل المفقود، البالغ من العمر 3 أعوام وسقط في مجرى وادي الحائر إلى ساعة متأخرة من الليل دون العثور عليه.