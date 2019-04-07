السفارة السعودية بالخرطوم تحث مواطنيها على الابتعاد عن المظاهرات

تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان اخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل اثبات الهوية لابرازها اذا دعت الحاجة لذلك. pic.twitter.com/CMR11BXRgb — السفارة في الخرطوم (@KSAembassySD) April 7, 2019

حثت سفارة المملكة العربية السعودية في الخرطوم مواطنيها على الابتعاد عن مواقع المظاهرات، وقالت عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "‏تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر، والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك".

وتظاهر آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات منفصلة توجهت نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني حظر تجوال منذ الثانية من صباح الأحد بتوقيت الخرطوم، فيما أفاد شهود بأن قوات أمنية أطلقت أعيرة نارية في محيط قيادة الجيش بالخرطوم، حيث ما زال يعتصم محتجون، بينما لم تتدخل قوات الجيش.

وتتزامن هذه التطورات مع دعوات لتجمع المهنيين السودانيين وقوى معارضة أخرى إلى إضراب عام اليوم.