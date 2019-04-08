خادم الحرمين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس الشورى

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض، الاثنين، رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء وعضوات المجلس.

واستمع الجميع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما حضر الاستقبال الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى، محمد بن داخل المطيري.