السعودية: تصنيف "الحرس الثوري" منظمة إرهابية خطوة في مكافحة الإرهاب

اعتبر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تصنيف واشنطن "الحرس الثوري الإيراني" منظمة إرهابية خطوة عملية في مكافحة الإرهاب، كما أكد المجلس الالتزام بدعم العراق لتطوير بنيته التحتية ومشاريعه التنموية.

وقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج زيارته الأخوية إلى مملكة البحرين ولقائه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وعلى مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما، من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية الجابون علي بونغو أونديمبا.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد المملكة رفيع المستوى إلى جمهورية العراق ولقاءاته كبار المسؤولين، وأعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، التي عقدت في بغداد، وما تم خلالها من إعلان هدية خادم الحرمين الشريفين، المتمثلة ببناء "مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية" لأبناء العراق، وكذلك تقديم قرض من المملكة بمبلغ مليار دولار للمساهمة في المشاريع التنموية لنهضة العراق.

هذا بالإضافة إلى مبلغ 500 مليون دولار لدعم الصادرات، وافتتاح قنصلية المملكة في بغداد، يليها 3 قنصليات أخرى لاحقة في 3 مدن، مما يؤكد استعداد المملكة التام لدعم العراق من أجل تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عقب الجلسة، أن المجلس رحب بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، واعتبره خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما تقدمه المملكة من استمرار الدعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، ومن ذلك تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمة المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهري فبراير ومارس لعام 2019 بمبلغ 40 مليون دولار.

وجدد المجلس ما أكدته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من التزام المملكة بدورها بوصفها قوة تسعى لتوازن أسواق الطاقة.