فيديو.. هكذا عثر على جثة السعودي في أوغندا

كشف بداح السبيعي، عم المختفي السعودي في أوغندا، مذكر السبيعي، في حديث لـ"العربية.نت" العثور على جثة "مذكر" على بعد كيلو واحد من موقع غرقه في نهر فكتوريا منبع نهر النيل، غارقاً ولا توجد أي آثار اعتداء عليه، بعد وجبة غداء برفقة صديقه، حيث كان قادماً لافتتاح مكتب استقدام بأوغندا، واستمرت أعمال البحث والإنقاذ من السلطات الأوغندية بالتعاون مع السفارة السعودية يومين كاملين.

وقالت السفارة في تفاصيل الحادثة، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً في تمام الساعة السادسة مساء السبت من أحد المواطنين، يفيد بفقدان المواطن مذكر السبيعي، وعلى الفور تحركت مع الجهات المختصة الأوغندية، وعلى أعلى المستويات، على حد وصفها.

كما ذكرت السفارة السعودية في أوغندا أنها قامت بالتواصل مع أسرة المفقود وأطلعتهم على الأمر، وتم استقبال عدد من أفراد عائلته، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لخدمتهم.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" فإن المواطن مذكر السبيعي، الذي كان في نزهة بصحبة صديقه، وسائق أوغندي في نهر "جينجا" أتم وجبة الغداء ونزل لغسيل يديه فسقط في النهر.