فيديو من قلب كلية بالرياض.. سيارة تدهس طالباً وتهرب

ضجّ موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمقطع فيديو تداوله ناشطون سعوديون، يظهر سيارة تقوم بدهس شاب في الرياض، ومن ثم تحاول الهروب، فيما حاول شبان آخرون كانوا متواجدين في المكان اللحاق بها وإيقافها.
#دهس_طالب_في_كلية_التقنية #الكلية_التقنية#السناب_الأمني #الرياض— صالح عتيق 📸 (@saleh_ateeq) April 9, 2019
حكومتنا عز 💚💚 pic.twitter.com/Q6OfkQc2bd
جرت الحادثة في الكلية التقنية بالرياض، وتظهر في الفيديو سيارة كبيرة تسير بسرعة، وتصدم شاباً كان أمامها ثم تهرب.
فيما يسقط الشاب فوراً على الأرض، وتحاول مجموعة شبان كانوا في المكان اللحاق بالسيارة لإيقافها.
ونشر أحد الحسابات لاحقاً تفاصيل ما حدث، قائلاً إن السيارة قامت بصدم سيارتين كانتا قد أغلقتا عليها الطريق، ومن ثم أكملت طريقها وصدمت الشاب.
#كلية_التقنية وهذي فيديو لسيارات المتضررة pic.twitter.com/COcyYsY4NN— صالح عتيق 📸 (@saleh_ateeq) April 9, 2019
وأكد الحساب أن شرطة الرياض قد ألقت القبض على السائق وستتعامل مع الحادث.
كذلك أكد الحساب أن الشاب الذي صدمته السيارة ويدعى محمد قد نقل إلى المستشفى وتلقى العلاج اللازم، وهو الآن في حالة جيدة، ونشر صورة له أيضا.
#كلية_التقنية وهذا محمد الحمدلله حالته احسن pic.twitter.com/LoqurbdikO— صالح عتيق 📸 (@saleh_ateeq) April 9, 2019
أثار مقطع فيديو الدهس جدلاً واسعاً، وقد تفاعل المغردون مع الحادث، وأطلقوا هاشتاغ: "#دهس_طالب_في_كلية_التقنية".