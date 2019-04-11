الدفاع المدني يعثر على جثة الطفل المفقود بوادي الحائر

عثرت فرق الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الخميس على جثة الطفل المفقود في وادي الحائر على بعد 12 كيلومترا من المكان الذي فقدت فيه.

وكان الطفل البالغ من العمر 3 أعوام سقط في مجرى وادي الحائر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة-السبت الماضي.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن الفرق عثرت على جثة الطفل بعد عمليات بحث متواصلة نفذتها فرق من الغواصين وفرق الإنقاذ، بالإضافة لمشاركة الوسائل التابعة للدفاع المدني وفرق تطوعية، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت المتحدث إلى أن عمليات البحث استمرت على امتداد الوادي البالغ طوله 20 كيلومتراً في ظروف متقلبة، خاصة مع هطول الأمطار، مما أدى إلى شدة جريان سيل الوادي وارتفاع منسوب مياهه في بعض المواقع، بالإضافة إلى وجود مناطق شديدة الوعورة تحتوي على حشائش كثيفة فتطلب الأمر استخدام معدات الدفاع المدني الثقيلة لتهيئة بعض المواقع لأعمال البحث ومضاعفة الجهود من جميع المشاركين.

وأعرب المقدم الحمادي، عن تعازيه لوالدي الطفل نيابة عن الدفاع المدني، سائلاً الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكان أحد المتطوعين للبحث عن جثة الطفل قد قضى أثناء مشاركته بعمليات الغوص في وادي الحائر مساء الجمعة.

وأصاب الحزن أصدقاء الغواص، ريان العيتاني، عضو فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي عرف بسماحة أخلاقه وعدم تأخره في مثل هذه المواقف التطوعية الصعبة، بحسب زملائه.

بدوره، نعى الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي الغواص عيتاني، وكتب: "مدني ‎الرياض ينعى المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، نسأل الله أن يقبله شهيداً وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".