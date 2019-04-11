السعودية.. صور لانتشال سوداني من مستنقع "قار"

نجح أفراد الدفاع المدني في محافظة دومة الجندل شمال السعودية من تحرير راعي أغنام سوداني الجنسية علق وسط مستنقع من مادة القار سقط فيه هو وأغنامه.

وقدم أفراد الدفاع المدني مع عدد من الجهات جهداً بطولياً في تخليص المقيم، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وعن تفاصيل القصة، قال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي إن فرق الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل، باشرت بلاغاً عبارة عن سقوط مقيم من الجنسية السودانية بحفرة مليئة بمادة البيتومين السائل (القار) حيث باشرت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأضاف أنه تم انتشاله حيث استمرت عملية الإنقاذ قرابة الخمس ساعات وهو بحالة جيدة، وتم نقله لمستشفى دومة الجندل العام بواسطة الهلال الأحمر للاطمئنان على صحته.

وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالمحافظة والبلدية والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية (الشرطة والمرور والدوريات الأمنية)، بالإضافة إلى هيئة الري والصرف وشركة الكهرباء.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه نشوء خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

كما دعا المواطنين والمقيمين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مثل هذه المواقع حفاظاً على سلامتهم.