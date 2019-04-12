أول ميدالية ذهبية لطفلة سعودية في تاريخ جودو الفتيات

طفلة سعودية، تبلغ 9 أعوام، خطفت الميدالية الذهبية في بطولة الجودو "تارتاو" الدولية للبراعم والناشئين تحت سن الـ10 سنوات، والتي شارك فيها أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من خمس دول، لتحمل العلم السعودي كأول ميدالية ذهبية في تاريخ رياضة الجودو للفتيات بالمملكة، وفق اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

الطفلة "نجد أحمد المالكي" انطلقت من الدورات الرمضانية للبراعم الأولى لعام 1439، وتدربت مع شقيقاتها ووالدها، الذي يعمل مدرب جودو، لتقضي بذلك وقت فراغها بما هو مفيد لها.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، قال والد نجد: "اخترت لابنتي رياضة الجودو والتي تستفيد منها في المستقبل، لاسيما أنها مفيدة في تنمية الثقة والدفاع عن النفس، إضافة إلى كونها هواية لتفريغ الطاقة وقضاء الوقت المفيد، حتى فازت بالميدالية الذهبية، فيما خطفت ابنتي الثانية غنى الميدالية الفضية".

وتابع: "لا يخفى على الجميع فوائد الرياضة للطفل، وتأثيرها على السلوكيات والأخلاق، كما هي تعويد له على الصبر والصدق والتعاون، وقد لوحظ على ابنتي نجد، خلال ممارستها الرياضية، رغبتها الدائمة بالتدريب وتنظيم الوقت، وهذه أهم فوائد رياضة الجودو".

وأضاف: "ابنتي نجد كانت تهتم برشاقة جسمها، وتحب الرياضة وتطلع على الأخبار والجديد حول الرياضات من ناحية التدريب على السباحة والثقافة الرياضية وميولها للعبة الدفاع على النفس، والتعرف على كافة معطيات هذه الرياضة، في حين تغيرت شخصيتها كثيراً بعد ممارسة هذه الرياضة مع نفسها وأخواتها وزميلاتها، وأصبحت أكثر ثقة وتعاوناً مع الجميع".

وتردد نجد أنها فخورة بنفسها، كما تفخر بها أسرتها وتتطلع إلى نتائج أفضل، نظير ما يوليه الاتحاد السعودي للجودو برئاسة العميد ركن خالد العريني من اهتمام بالغ في الرياضة والدورات والبطولات والتنظيم والميداليات، والنتائج الإيجابية وانتشار اللعبة، وهذا جانب اجتماعي هام ومفيد للمجتمع وللرياضة.

كذلك أكد العريني أن رئاسة الاتحاد أطلقت قبل سنة استراتيجية لمدة 12 عاماً، ترتكز على 3 أهداف، أولها نشر لعبة الجودو بين الجنسين وإطلاق دورات براعم للأطفال لمن هم أقل من 15 سنة في أكثر من مدينة.

وأشار إلى أن نجد المالكي كانت إحدى خريجات هذه الدورات التي تم إطلاقها في مراكز متخصصة لتدريب الفتيات في نادي جامعة الملك سعود للشابات، وكذلك أول أكاديمية جودو بالمملكة بمدارس الرياض، التي تستهدف المراحل الأولية وأثمرت عن هذا الفوز.