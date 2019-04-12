السعودية.. ضوابط نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ضوابط نقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالعزيز بن سعود العسكر، أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك فقط، وفقاً للتعميم المعمول به منذ سنوات والذي يتجدد كل عام.

وبيّن العسكر أن الضوابط المحددة، هي: "أن لا تزيد على 4 مكبرات خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض، منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات، مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى، وأن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط بصلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه، وهذا هو المعمول به منذ سنوات حسب التعميم الذي يتجدد كل عام".