ورود الطائف تعيد لمسنين ذكرياتهم الجميلة

استعاد كبار السن في الطائف (غرب السعودية) ذكريات شبابهم من خلال مهرجان الورد الطائفي المقام في منتزه الردف، والذي شهد إقبالاً واسعاً من كبار السن، الذين تربطهم ذكريات بموسم الورد.

عدسة المصور أحمد خوجه وثّقت الفرحة على محيا المسنين، وهم يستعيدون الذكريات الجميلة مع الورد الطائفي.

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وقد نظمت "دار الرعاية الاجتماعية بالطائف" زيارة لمهرجان الورد، حيث استُقبل الزوار بحفاوة من عدة جهات. وتنوعت البرامج والفعاليات المقامة خصيصاً للمسنين، حيث اشتملت على العديد من الفقرات الترفيهية المسلية والأناشيد والقصائد على مسرح البرنامج.

وقدم القائمون على المهرجان عقود الورد الطائفي للمسنين، كما نظموا زيارة لعدة مشاتل زراعية تحتوي على بعض الفواكه.

وأصبح الورد الطائفي علامة عالمية نظير ما يمتلكه من مميزات، ومنها فوح عبيره الفاخر، حتى أطلق عليه لقب "ملك الورد"، وبه تغنى كبار الشعراء، وأصبح أحد العلامات التي تُميز المدينة.