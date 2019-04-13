أمطار غزيرة في الرياض.. والأرصاد تحذر

تشهد الرياض هطول أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة مستمرة منذ ساعات، أثرت على طبيعة الحركة المرورية في عدد من الطرق، وتحديداً جنوب وغرب العاصمة، صاحبها زخات من البرد.

من جهتها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم منتصف الليل من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة، التي تستمر حتى الساعة 22.00 من مساء السبت.

وامتد التحذير ليشمل مدينة الرياض ومحافظات الخرج وعفيف والمجمعة وشقراء ومركز الخاصرة، ومحافظات وادي الدواسر والسليل والأفلاج والأجزاء المجاورة لها.

كما وثق عدد من الحسابات المهتمة بالطقس في المملكة العربية السعودية مشاهد فيديو وأخرى مصورة للحالة المطرية التي تعيشها العاصمة.