مشهد بطولي.. إنقاذ قائد مركبة جرفته السيول جنوب الرياض

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها طوال يوم أمس في تعرض عدد من قائدي المركبات للخطر، نظراً لسيرهم في أماكن يرتفع فيها منسوب المياه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا بطوليا لعملية إنقاذ شخص كان عالقاً داخل سيارته في مجرى وادٍ وجرفته السيول، ليرتطم بأحد كباري تصريف المياه، وهرع الشبان للقفز فوق سيارته التي كانت تغمرها المياه وإنقاذه في لقطة أثارت الإعجاب.

إلى ذلك حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من المجازفة والنزول إلى الأودية والشعاب، التي سالت جراء الأمطار الغزيرة.