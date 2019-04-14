التعاون الإسلامي تدعم خيارات الشعب السوداني

أكدت منظمة التعاون الإسلامي تأييدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، ورحبت بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.

ودعت المنظمة جميع الأطراف السودانية إلى مواصلة الحوار البنّاء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد، بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن تسهم حزمة المساعدات السعودية التي أعلنت عنها الرياض، وكذلك الخطوات المماثلة من الدول الأعضاء، في تلبية احتياجات الشعب السوداني العاجلة، ودعم خياراته المستقبلية.