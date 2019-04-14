الملك سلمان يستقبل رئيس إندونيسيا في الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بالرياض، الأحد، رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، برئيس إندونيسيا والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس جمهورية إندونيسيا سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الإندونيسي، الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.