خادم الحرمين يوجه بمساعدات إنسانية للسودان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية إلى السودان.

وأكدت المملكة العربية السعودية تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، كما أكدت المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

موضوع يهمك أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، عن تنحيه وتعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس... تعرف على البرهان.. رئيس المجلس العسكري السوداني الجديد السودان

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المملكة العربية السعودية تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وأن المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وأعلنت المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.

وإسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.