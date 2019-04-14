سعودية عشقت الورود.. وحققت حلمها مدربة العشرات

عشقت سيدة سعودية مهنة تنسيق الزهور بعد أن استلهمت فكرة مشروعها من تجارة "والدها وزوجها"، لتخرج عن المألوف وتبدع في هذا المجال.

فخاضت تجربة "تنسيق الزهور" وكانت جريئة لدرجة عمل استبيان لدراسة السوق، وتوزيعه على محلات الورود للخروج بمعلومات جوهرية عن المجال.

"ميسون الرواجح" زوجة وأم، وسيدة طموحة وشغوفة تحب ما تعمل، وهي عاشقة للورد وتحب التدريب في مجال تنسيق الزهور، ومدربة حرفية معتمدة من أكاديمية اسبيل للفنون بالكويت.

وعن بداياتها، تحدثت ميسون "للعربية.نت"، قائلة: "بدأت قبل 8 سنوات وواجهت الكثير من الصعوبات، وكانت أول سنتين مجرد تدريب وتعليم للنفس، ولم تنطلق البداية الفعلية للمشروع إلا بعد 3 سنوات وكانت من المنزل".

وتابعت الحديث: "قبل 8 سنوات لم يكن هناك سيدات سعوديات مهتمات بمجال تنسيق الزهور، فكنت أواجه صعوبة كبيرة حين أطلب باقة ورد بتصميم معين. وغالباً ما كنت ألاحظ أن العمالة ينقصهم الذوق والتنسيق بالرغم من احترافيتهم، حينها وجدت أمامي فرصة جيدة لإطلاق هذا المشروع."

وقالت: "قررت أن آخذ آراء الناس وتغيير الذوق العام التقليدي في تنسيق الزهور، محاولة وضع بصمات سعودية، وبعد 8 سنوات وجدت أنني دربت العديد من الفتيات السعوديات اللواتي أصبح لديهن مشروعاتهن الخاصة".

ومن الصعوبات التي واجهتها ذكرت "الرواجح" أنها لم تجد مدربين على تنسيق الزهور، فأخذت على عاتقها التدريب الذاتي، وكانت تذهب للمحلات وتشتري باقات ورد وتستكشف طريقة تنسيقها.

كما استعانت أيضا باليوتيوب للتعلم، وكانت تذهب لمحلات الجملة وتشتري منهم وردا وتعود للمنزل لعمل باقات من تصميمها.

بعد ذلك، اضطرت "ميسون" للالتحاق بدورات خارج السعودية، كي تصقل موهبتها بالدراسة والتدريب.

وأشارت إلى أن زوجها كان الداعم رقم 1 لها نفسياَ ومادياً ومعنوياً، فضلاً عن أولادها الذين ساعدوها لتجاوز الصعاب، خاصة وأنها أم وزوجة وعليها مسؤوليات وضغط مضاعف، ولكن الجميع ساندها ودعمها خصوصاً في أوقات العمل أو السفر للدورات داخل المملكة أو خارجها.

رسالة هادفة

إلى ذلك، أكدت أن عملها جعلها تتمسك برسالة هادفة تصمم على تنفيذها، ألا وهي تدريب المرأة السعودية وتمكينها ومساعدتها على إنشاء مشروعها الخاص، ليكون لها مصدر دخل ثابت.

وتابعت: "منذ 3 سنوات، وهي بداية دخولي مجال التدريب، دربت في العديد من المدن السعودية، وفي البحرين ودبي وأبو ظبي والشارقة، كما دربت أكثر من 700 متدربة، و100 منهن انطلقن في مشاريعهن التجارية". وأضافت: "أنا فخورة بمتدرباتي وسعيدة أنني استطعت دعمهن للبدء في مشاريعهن التجارية"

وختمت قائلة إنها حصلت على تكريم من وزير العمل، كما تم اختيار مشروعها من برنامج طموح التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كقصة من قصص النجاح، ومن أفضل المشاريع التي تم دعمها.

وأضافت: "طموحي لا حد له ومازال لدي الكثير والكثير من الأحلام والأهداف التي لم أستطع تحقيقها حتى الآن، ولكن بمشيئة الله ستتحقق برزق الله لنا الصحة والقدرة على تحقيق الأحلام."