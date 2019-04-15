السعودية.. 80 دار عرض سينمائي بحلول 2020

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدر الزهراني، إنه من المتوقع أن يصل عدد دور السينما في السعودية إلى 80 دار عرض سينمائي تضم نحو 700 شاشة بمستوى عالمي من المنافسة بحلول 2020.

جاء ذلك خلال رعايته ملتقى "سينما بيلد السعودية" الذي بدأت أعماله أمس الأحد، وينعقد يومي 14 و15 نيسان/ أبريل الجاري لمناقشة أحدث التقنيات في مجال تصميم وبناء دور العرض السينمائي.

كما أوضح الزهراني أن الهيئة وضعت خارطة طريق واضحة لتحقيق أهدافها في أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في عالم السينما، لاسيما مع الجهود التي تبذلها لتشجيع الشركات الوطنية ولجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في هذا المجال.

ويجمع الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في المملكة المتخصصين والخبراء الإقليميين والدوليين في الوقت الذي تشهد فيه صناعة السينما السعودية تطوراً ملحوظاً.

وبين أن السينما السعودية ستكون واحدة من مصادر تنويع الدخل في قطاع الترفيه، حيث ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك زيادة الإنفاق على الترفيه المحلي.

إلى ذلك، أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها فسحت في العام الماضي 121 فيلماً سينمائياً و92 إعلاناً سينمائياً، و47 فيلم DVD، و19 نصاً سينمائياً وتلفزيونياً، و17 ألبوماً صوتياً، مشيرة إلى أنها صنفت 292 لعبة إلكترونية وفسحت 272 أخرى.