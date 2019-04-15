الملك سلمان يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الاثنين، مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث مكينزي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر مستجدات الأحداث في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان لقائد القيادة المركزية الأميركية في قصر اليمامة بالرياض والوفد المرافق له.

هذا وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى.

كما حضره من الجانب الأميركي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من المسؤولين.