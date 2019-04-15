قصة سعودي أنشأ حديقة خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة

لم يدر بخلد لاعب المنتخب السعودي ونادي جدة لذوي الإعاقة، أن تنزهه في أحد المواقع بجدة سيولد لديه فكرة إنشاء حديقة خاصة بذوي الإعاقة.

بدأ الكابتن سفر الحقباني، وهو أفضل لاعب عربي في كرة السلة على الكراسي المتحركة ولاعب المنتخب السعودي ونادي جدة لذوي الإعاقة والناشط الاجتماعي، حديثه مع "العربية.نت"، بشرح فكرة تأسيس "حديقة الإرادة"، قائلاً: "قرر ت أخذ العائلة للتنزه في أحد ملاهي الأطفال بمدينة جدة، وبعد أن دخلنا لاحظت وجود طفل على كرسي متحرك يبكي، لأن إخوانه يلعبون، وهو لا يستطيع، لأن الألعاب غير مجهزة لذوي الإعاقة، تأثرت كثيراً بالمنظر، وخطرت لي فكرة إنشاء حديقة مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة".

وتابع: "كتبت تغريدة على حسابي في تويتر، تفاعل الناس معها، تواصلت معي أمانة مدينة جدة، وتم عقد عدة اجتماعات، كذلك تشكلت لجنة لإنشاء حديقة الإرادة، كأول تصميم في الشرق الأوسط لممارسة الرياضة لجميع أنواع الإعاقات حركي وبصري".

أوضح الحقباني، أن الحديقة تقع في شمال جدة على مساحة 7700 متر مربع، فيها سهولة الوصول الشامل، ويوجد بها مسرح ومرسم للفن التشكيلي، وملعب كرة سلة وقدم وطائرة، من وضع الجلوس ومضمار رياضي لممارسة الرياضة ودورات مياه مجهزة لذوي الإعاقة.

وأضاف: "تحقق حلمي بافتتاح الحديقة برعاية وحضور الدكتور هاني أبو رأس أمين أمانة محافظة جدة سابقاً عام 1436 هجرية".

فيما ذكر ناصر الهشبول نائب رئيس مبادرة "إحنا نقدر" أنهم استفادوا من الحديقة في التواصل مع ذوي الإعاقة وإطلاق المبادرة التي تم من خلالها تكريم أبطال العالم من المنتخب السعودي لذوي الإعاقة، والمدربين الذين فازوا في 23 ميدالية متنوعة في الأولمبياد الخاص بلوس أنجلوس 2015.

كما تم تنظيم دوري أمانة جدة لكرة السلة على الكراسي المتحركة، ومباراة استعراضية لنادي مكة لكرة الطائرة من وضع الجلوس، وسباق للأطفال على الكراسي المتحركة، إضافة إلى تنظيم الأمهات من أسرة حديقة الإرادة حفل تكريم للمنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بمناسبة حصولهم على كأس بطولة الخليج لأول مرة عام 2018.

وأضاف الهشبول، من الأنشطة الرياضية التي نظمتها مبادرة "إحنا نقدر" في حديقة الإرادة تدريب الأطفال كل نهاية أسبوع على لعب كرة السلة والسباق على الكراسي المتحركة، وجميع أنواع الرياضات الخاصة لهم وتوزيع الميداليات والجوائز للأطفال لتشجيعهم على حب الرياضة.

وأشار "تعتبر الحديقة ملتقى شهير في مدينة جدة يجتمع فيه أولياء الأمور مع أطفالهم وكذلك الشباب للاستمتاع بالخدمات المتنوعة".