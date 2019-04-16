ولي العهد السعودي يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الاثنين، قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث مكينزي. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة.

فيما حضر من الجانب الأميركي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية.