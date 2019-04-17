السعودية تعلن تضامنها مع فرنسا وشعبها بعد الحريق في الكاتدرائية التاريخية

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن تضامن المملكة مع فرنسا والشعب الفرنسي الصديق إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية .

وأعلنت إدارة الإطفاء في باريس، الاثنين، أن حريقاً اندلع في كاتدرائية نوتردام، "مرتبط على الأرجح" بأعمال ترميم هذا الصرح الشهير، بحسب فرق الإطفاء.

موضوع يهمك تعهد أغنى رجل في فرنسا الملياردير برنار أرنو بإصلاح كاتدرائية نوتردام وإعادتها إلى وضعيتها الأولى، بعد الحريق الهائل... من هو "أرنو" الذي تعهد بـ200 مليون يورو لإصلاح نوتردام؟ العرب و العالم

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ساعتها إلغاء خطاب موجه للفرنسيين بسبب الحريق، وتوجه إلى كاتدرائية نوتردام لمواكبة جهود مكافحة الحريق.

وأكد ماكرون الاثنين أنه يشاطر "الأمة بكاملها آلامها" بسبب حريق كاتدرائية نوتردام مبدياً "تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين".

وكتب ماكرون على تويتر "نوتردام دو باري تحترق، أمة بكاملها تتألم.. ، أنا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".