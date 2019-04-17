شاهد.. لقطات لمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد بأحد مطاعم الرياض

لقطات قصيرة وصور سيلفي تداولها رواد مواقع التواصل مساء الثلاثاء للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بصحبة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وهم يدخلون لمطعم في برج الفيصلية.

والتقط بعض المتواجدين صورا خاطفة لولي العهد وضيفه في المطعم الواقع في البرج الشهير وسط العاصمة السعودية الرياض.

واحتفى رواد التواصل الاجتماعي بالصور والفيديو القصير لولي العهد السعودي وهو يفاجئ المتواجدين في المطعم وبشكل سريع.

وقال عدد من المغردين إن الأمير محمد بن سلمان منا ونحن منه، فليس غريباً أن يتحرك معنا ولنا وفي مواقعنا التي نرتادها ويرتادها الشباب وبشتى المواقع.

الأمير محمد بن سلمان له العديد من اللقطات العفوية التي يلتقطها من يصادفهم في مواقع متعددة، وتعد أشهرها صور التقطها بعض محبي الرحلات في العلا خلال جولة استطلاعية لولي العهد في مواقع تاريخية وطبيعية في العلا.

كما ظهرت صور أخرى لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقوم بجولة أخرى على شواطئ نيوم في الفترة الماضية، بالإضافة لبعض الصور العفوية التي التقطت في مواقع متعددة، من بينها قمة جبل اللوز وبعض الصور في زيارته لمنازل الأهالي أثناء الزيارة الملكية للمناطق.