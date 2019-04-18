بيان سعودي - عراقي: الرياض وبغداد تؤكدان على متانة علاقاتهما التاريخية

بمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إلى المملكة العربية السعودية، صدر بيان صحافي الخميس نص على ما يلي: "بناءً على الدعوة الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي لزيارة المملكة، وانطلاقاً من الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وترسيخاً للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع، واستثماراً للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد قام عبد المهدي بزيارة المملكة خلال الفترة من 12 ـ 13 / 8 / 1440هـ".

وبحسب البيان، فقد عقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة والعراق وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.

كما التقى عبد المهدي بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.