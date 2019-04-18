فنانة سعودية تجمل جدران الرياض برسوماتها.. تحكي تجربتها

فنانة تشكيلية سعودية، وضعت بصمتها الفنية على برج خزان مياه الرياض الشهير، ضمن مبادرة أمانة الرياض في تجميل جداريات المدينة، عبر فن الكاليغرافي، والتي شارك فيها جملة من الفنانين التشكيليين.

الفنانة نورة بن سعيدان، الحاصلة على ماجستير تربية فنية من جامعة الملك سعود ومدربة فنون معتمدة، أكدت بأن تلك الرسومات تهدف إلى رفع مستوى الذوق العام وتحسين المشهد الحضاري، متحدثة عن أعمالها كفنانة تشكيليه وغرافيتي: "شاركتُ بعدة معارض داخلية ودولية، ولي مشاركات عالمية في برشلونة ولندن، في حين مشاركاتي الجدارية عديدة كان من أهمها شارع التحلية، البوليفارد، بانوراما مول، وتجميل حي السفارات بالرسم على الأغطية والعديد من الرسومات بالمطاعم وبالفعاليات".

وعن أكثر أعمالها انتشاراً قالت: "لوحة التحليه والبوليفارد وحديقة الملقا، لاقت صدى كبيرا من الجمهور، حتى أنها وجدت الكثير من زوار هذه الأماكن يلتقطون الصور ولوحاتها تكون هي الخلفية".

وتحدثت "بن سعيدان" عن أبرز الخطوات بمسيرتها الفنية، ذاكرة أن الرسم في أهم طرق الرياض كان أبرز محطاتها الفنية، وتسعى لنشر التراث السعودي في أنحاء العالم بصورة جميلة وعصرية، مؤكدة أنه لا يوجد عقبات للفتاة السعودية بهذا المجال والمسألة خاضعة فقط لتقبل المجتمع.

وعن أفكار لوحاتها بينت نورة: "أحرص على معرفة نوعية رواد الأماكن التي سترسم الجدارية به، وطريقة تفكيرهم، وأعمارهم، حتى تكون اللوحة مناسبة وتكون إضافة للمكان أيضا، فالجدارية تأخذ مني يومين فأكثر، بحسب الحجم والتفاصيل، والوقت يفرق لو كان العمل داخلي أو خارجي".

وختمت حديثها: "أحلم في المستقبل بأن أكون جزءا من تجميل منطقه الرياض، خاصة وأن المجتمع بدأ يغير نظرته وأصبح فخورا ومتحمسا بكل إنجاز للمرأة السعودية".