هذا سر احتضان بريدة أكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية بالخليج

تحتضن مدينة بريدة السعودية أكبر تجمع للسيارات التراثية في السعودية والخليج، حيث تجتمع الخميس 18 نيسان/إبريل أكثر من 600 سيارة في مهرجان السيارات الكلاسيكية (كلاسيك القصيم 3) الذي يقام بمركز النخلة ويستمر لمدة 3 أيام بتنظيم مجلس التنمية السياحية بالقصيم.

في حين يستعد ملاك السيارات لخوض سباق فريد من نوعه يجمع السيارات موديلات الأعوام من (1930) إلى (1940).

كما يقدم المهرجان لزوّاره فعاليات "ر حلة حج الأولين " وفعالية "كشتة الأولين" ، إضافة إلى فعالية "تاكسي الأولين" والتي خصصت لزوار المهرجان لأخذ جولة عائلية بإحدى السيارات التراثية والاستمتاع بعبق الماضي الجميل .

ويقدم المهرجان لزواره بحسب القائمين عليه مسابقات متنوعة، وجلسات عائلية خاصة، ومقر مخصص للضيافة، و أجنحة لصيانة السيارات، وأخرى لتحف ومقتنيات وأكسسوارات السيارات، وقطع غيار وصيانة السيارات التراثية والكلاسيكية.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي للمهرجان أحمد الصقري أن المهرجان يهدف إلى المحافظة على الموروث الشعبي والجمع بين الترفيه والمتعة ومحاكاة الماضي الجميل بأبعاده التي تترجم ما تزخر به المملكة من إرث تاريخي يفاخر به الجميع، مشيداً بالدعم الملموس من قبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس التنمية السياحية، صاحب فكرة إقامة المهرجان، مثمناً مشاركة هواة السيارات من داخل المملكة وخارجها.