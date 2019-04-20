بعد 50 عاماً.. مدرسة سعودية تعيد طلابها لمقاعد الدراسة

بعد مرور 50 عاماً، أقامت إحدى مدارس قرى محافظة الزلفي بمبادرة جميلة، بعد أن دعا أول مدير للمدرسة حين افتتاحها عام 1391هـ طلابها الذين يمثلون الدفعة الأولى من الملتحقين بالمدرسة، وتم التنسيق لعمل درس، شرح فيه الشيخ عبدالعزيز المنديل لطلابه درس القراءة أعاد فيه ذكريات تلك المرحلة.

وبالفعل تم التواصل مع طلاب الدفعة الأولى، والذين حضروا الحفل جميعاً باستثناء طالب واحد متوفى، وقدمت له المدرسة صدقة جارية، وفي النهاية تم تكريم قائد المدرسة السابق والطلاب.

وتم توثيق الزيارة بمقطع فيديو لحظة جلوس التلاميذ القدامى داخل الفصل، بعد أن أصبحوا رجالا في لقطة جميلة أعادت الذكريات إلى الأذهان مجدداً، ونظمت لهم حفلاً حضره العديد من أولياء الأمور والتربويين وأولياء الأمور، وقد ظهر المعلم وهو يردد زرع زرع، حصد حصد.

وكانت بداية الفكرة، باتصال قائد المدرسة مدرسة الزبير بن العوام بالجوي "عبد الرحمن بن عبد الله القشعمي"، بالشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم المنديل، الذي استلم المدرسة في عام 1391 هـ.

وبعد ذلك، قام الشيخ المنديل بالاطلاع على كافة السجلات القديمة مثل الحضور والانصراف، وأسماء الطلاب والمعاملات الواردة والصادرة ومسيرات الرواتب قبل 50 عاماً.