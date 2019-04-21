مقتل 4 دواعش بهجوم فاشل على مركز للأمن في الرياض

أفاد مراسل "العربية" أن جميع مهاجمي مركز المباحث في الزلفي سعوديون وينتمون لداعش.

وكانت مصادر لـ"العربية"، قد أفادت الأحد، بإحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي وهو مركز أمني تابع لأمن الدولة يقع شمال الرياض.

وأكد مراسل "العربية"، مقتل 4 مهاجمين، حسب الأنباء الأولية.

وقال إن مهاجمي مركز مباحث الزلفي حملوا مسدسا ورشاشات وقنابل وعبوات بنزين.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وبين أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة لا تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وتقع محافظة الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الشمال من الرياض.