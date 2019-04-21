البرلمان العربي: نتضامن مع السعودية ضد الإرهاب

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي شمال الرياض في السعودية، الأحد، مؤكدا التضامن مع السعودية ضد الإرهاب.

وأشاد السلمي ببسالة رجال الأمن في السعودية وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر وإفشاله والقضاء فوراً على كافة منفذيه.

وأكد أن البرلمان العربي استنكر بشدة لهذا العمل الإرهابي، ووقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً في تصديها الحازم للتطرف والإرهاب أمنياً وعسكرياً وفكرياً، وفي كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يحاول المساس باستقرارها واستهداف الأمن والأمان الذي تنعم به.

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره الكبير للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به السعودية لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله، مثمناً عالياً الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية في مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف أن في مقدمة تلك الجهود إنشاء السعودية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتأسيس المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال)، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومبادرتها في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.