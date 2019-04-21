السعودية تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في سريلانكا

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء.

وقدم المصدر بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء.

وأعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد، أن انتحارياً قتل ثلاثة شرطيين عندما فجر نفسه في مبنى في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو.

وكان هذا الانفجار الذي وقع بعيد ظهر الأحد في أوروغوجداواتا الثامن الذي يضرب الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا. وما زالت حصيلة الاعتداءات التي بلغت 160 قتيلاً على الأقل، مؤقتة.

وضربت اعتداءات كنائس وفنادق يوم عيد الفصح الكاثوليكي في العاصمة كولومبو ومدينتين أخريين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا.